Собянин: Школы с предпрофессиональными классами появятся во всех районах Москвы

Собянин рассказал, как школьников готовят к будущим профессиям В 2024 году в школах Москвы появится общий стандарт предпрофессионального образования для классов, где изучают медицину, инженерию, медиа и другие сферы.
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