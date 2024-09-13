Марочко: взятие Северска снизит интенсивность атак на ЛНР со стороны ВСУ

Взятие города Северска в Донецкой народной республике (ДНР) российскими солдатами позволит снизить интенсивность обстрелов западных территорий Луганской народной республики (ЛНР) со стороны украинских бойцов, заявил военный эксперт Андрей Марочко.
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