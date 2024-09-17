Перевозчик объяснил постоянные срывы рейсов на маршруте № 104 в поселок Бельмесево

Власти Барнаула готовы рассмотреть варианты возможной смены перевозчика В администрации Барнаула утром 17 сентября прошло совещание по работе маршрута № 104, на котором руководитель предприятия ООО "Вега-Транс" Александр Скрябин объяснил причины постоянного срыва графика рейсов, сообщает мэрия.
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