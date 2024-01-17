Дорогие друзья, всё!

Мария Беликова

На сей раз правда. Судите сами по бегству с Украину самых известных пропагандистов: Гордон, Арестович....и пр. Их очень много сбежавших. Иных уж нет, а те далече. Вещают уже не из Киева, а из Вашингтона, Лондона и пр. мест. Примерно, через полгода, мир начнёт забывать, что было государство под названием "Украина".