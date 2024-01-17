Читаю я некоторых персонажей и тихо офигеваю от их, кхм, «незамутнённости». А ведь факты просты и лежат на поверхности.
Дорогие друзья, всё!
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alik3456 Джексон
В горшок насрал медведь...
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20 час.
Мария Беликова
На сей раз правда. Судите сами по бегству с Украину самых известных пропагандистов: Гордон, Арестович....и пр. Их очень много сбежавших. Иных уж нет, а те далече. Вещают уже не из Киева, а из Вашингтона, Лондона и пр. мест. Примерно, через полгода, мир начнёт забывать, что было государство под названием "Украина".
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4 час.
Виктор Рыбаков
Мария,хотелось бы верить,что всё будет,как Вы говорите....
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4 час.
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