Особый противопожарный режим могут отменить в конце мая

Особый противопожарный режим на Среднем Урале может закончиться уже в конце мая при благоприятной погоде, заявил на пресс-конференции министр природных ресурсов и экологии Свердловской области Денис Мамонтов.
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