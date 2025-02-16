Арахамия: выборы на Украине возможны через полгода после военного положения

Выборы президента Украины возможны только через полгода после отмены военного положения в стране. Об этом в своем Telegram-канале заявил глава фракции "Слуга народа" в Верховной раде Давид Арахамия, комментируя слова экс-главы государства Петра Порошенко о сроках проведения процедуры.