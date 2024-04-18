«Азовцы» осудили идею МО Украины по обучению гендерных советников

Бойцы из 3-й отдельной штурмовой бригады Вооруженных сил Украины, сформированной из запрещенной в России украинской нацистской группировки “Азов”, выразили резкое неодобрение инициативе Министерства обороны Украины по подготовке гендерных консультантов для армии.
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