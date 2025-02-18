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Внучка убитого экс-мэра Самары подала жалобу: Новые детали дела

Внучка убитого экс-мэра Самары подала жалобу: Новые детали дела

Екатерина Тархова, которая обвиняется в убийстве бывшего мэра Самары и его супруги, подала жалобу. Самарский областной суд рассмотрит её 18 февраля.

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