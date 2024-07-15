«Русский Стандарт» начал предлагать иностранцам услугу по оформлению карты «Мир»

Банк «Русский стандарт» совместно с московским отелем «Метрополь» запускает проект, согласно которому иностранные туристы при бронировании отеля смогут заказать себе предоплаченную карту «Мир», положить на нее необходимую сумму и оплачивать покупки и услуги в России как онлайн, так и офлайн, следует из пресс-релиза кредитной организации.