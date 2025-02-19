Разработки нижегородских учёных помогают развивать высокие технологии в России

Помните, как в сказке про Золушку главная героиня вручную отделяла мелкие зёрна проса от мака? Примерно тем же занимаются сотрудники лаборатории веществ особой чистоты Института химии высокочистых веществ им.
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