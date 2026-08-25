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Царьград

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Футбольная ассоциация отозвала поддержку Инфантино на выборах

Футбольная ассоциация отозвала поддержку Инфантино на выборах

Футбольная ассоциация Северной Ирландии отказалась поддержать Джанни Инфантино в выборах президента ФИФА из-за его планов по передаче прав на чемпионат мира частным инвесторам, что, по их мнению, нарушает стратегические принципы организации.

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