Банки запускают токенизированные депозиты, чтобы конкурировать со стейблкоинами

Банки объясняют разработку токенизированных депозитов стремлением модернизировать платежи через программируемые деньги и круглосуточные расчёты — однако, по мнению директора по реальным активам компании Falcon Finance Артёма Толкачёва, это объяснение раскрывает лишь половину причины.