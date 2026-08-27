MMGP.com — ново...
Главная
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Банки запускают токенизированные депозиты, чтобы конкурировать со стейблкоинами

Банки запускают токенизированные депозиты, чтобы конкурировать со стейблкоинами

Банки объясняют разработку токенизированных депозитов стремлением модернизировать платежи через программируемые деньги и круглосуточные расчёты — однако, по мнению директора по реальным активам компании Falcon Finance Артёма Толкачёва, это объяснение раскрывает лишь половину причины.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии