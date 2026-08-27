Банки запускают токенизированные депозиты, чтобы конкурировать со стейблкоинами

Банки объясняют разработку токенизированных депозитов стремлением модернизировать платежи через программируемые деньги и круглосуточные расчёты — однако, по мнению директора по реальным активам компании Falcon Finance Артёма Толкачёва, это объяснение раскрывает лишь половину причины.
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