На крыше Новой сцены Александринского театра открылось культурное пространство

В Год петербургской культуры и в рамках программы празднования 270-летия Александринского театра на крыше Новой сцены театра открылось многофункциональное культурное пространство с видом на набережную Фонтанки.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии