Российскую учительницу обвинили в сексуальных домогательствах к 11-летнему ученику

25-летней девушке грозит до 20 лет лишения свободы по статье о насильственных действиях В Ленинградской области 25-летнюю учительницу обвинили в сексуальных домогательствах к 11 летнему ученику, который первым начал оказывать знаки внимания симпатичной девушке, пишут "Известия".