FA: Оборонная промышленность КНР обгоняет США на фоне экономических трудностей

Китай испытывает экономические трудности, одновременно увеличивая расходы на оборону. Согласно информации, представленной в журнале Foreign Affairs, оборонная промышленность Китая уже в некоторых аспектах значительно опережает аналогичную отрасль США.
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