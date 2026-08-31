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ЕС готовит крупнейший пакет санкций против России с начала конфликта

Европейский союз готовит новый пакет санкций против России, который станет одним из крупнейших с начала конфликта на Украине.

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