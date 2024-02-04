Хуснуллин: в Мариуполе восстановили практически все многоквартирные жилые дома

Строители восстановили практически все многоквартирные жилые дома в Мариуполе. Об этом на пленарном заседании дня «Инфраструктура и среда для жизни» на форуме-выставке «Россия» на ВДНХ сообщил вице-премьер Марат Хуснуллин.
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