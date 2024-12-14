Avia.pro - СМИ В Краснодаре произошла история, которая могла бы закончиться совсем иначе, если бы не оперативная помощь со стороны неравнодушных людей.
«Русский не понимать!»: группа азербайджанцев после мелкого ДТП с женщиной отказывалась вызывать ГАИ. Вмешалась Русская община
Комментарии
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Наталия
Главная сила русских людей - в единении. Поэтому враги России извне, да и изнутри страны, настойчиво и целенаправленно долго делали все, чтобы русских разобщить. Этим и пользуются приезжие незваные "гости" из Средней Азии и Закавказья. И не только они, но и зарубежные бывшие "партнеры". СВО и появление Русской общины дают надежду на возрождение прежнего единства нашего народа.
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15 час.
Анатолий Рябенко
Россия освободится от наехавших мигрантов, игнорирующих российский образ жизни, только после ротации действующего правительства ставленников ЕБН, не желающего заниматься мигрантами, на настоящих ПАТРИТОВ своей страны. По другому не получится.
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13 час.
ИМ
Ильдус Мамлеев
Рыба гниёт с головы, азиков в Питере сам губернатор крышует, кто против него попрёт? Генерала десантник, что прошёл СВО надо там губернатор ом поставить и разместить пару тройку полноценных дивизий ВДВ. А по другому ни как!
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13 час.
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