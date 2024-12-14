«Русский не понимать!»: группа азербайджанцев после мелкого ДТП с женщиной отказывалась вызывать ГАИ. Вмешалась Русская община

Наталия Главная сила русских людей - в единении. Поэтому враги России извне, да и изнутри страны, настойчиво и целенаправленно долго делали все, чтобы русских разобщить. Этим и пользуются приезжие незваные "гости" из Средней Азии и Закавказья. И не только они, но и зарубежные бывшие "партнеры". СВО и появление Русской общины дают надежду на возрождение прежнего единства нашего народа.

Анатолий Рябенко Россия освободится от наехавших мигрантов, игнорирующих российский образ жизни, только после ротации действующего правительства ставленников ЕБН, не желающего заниматься мигрантами, на настоящих ПАТРИТОВ своей страны. По другому не получится.