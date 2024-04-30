Эксперт назвал четыре причины, почему США никогда не остановятся в нападках на российский СПГ

Возможно, даже больше, чем в случае с экспортом российской нефти, США сосредоточили внимание на секторе сжиженного природного газа, поскольку это ключевая область, которую они хотят эффективно уничтожить в долгосрочной перспективе.
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