Картина "Анора" с Юрой Борисовым получила "Оскар" в номинации лучший фильм

Фильм "Анора" американского режиссера Шона Бейкера, в котором снялись российские актеры Марк Эйдельштейн, Юра Борисов, Алексей Серебряков и Дарья Екамасова, был удостоен премии "Оскар" в категории лучший фильм.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии