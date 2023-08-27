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«МЮ» может подписать Регилона из-за травмы Шоу. Защитник «Тоттенхэма» не играл в этом сезоне

«МЮ» может подписать Регилона из-за травмы Шоу. Защитник «Тоттенхэма» не играл в этом сезоне

Манкунианцы рассматривают возможность подписать 26-летнего игрока из-за травмы Люка Шоу, сообщает Manchester Evening News.

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