Рязанка заявила о происшествии с автобусом на перекрёстке Гоголя

Инцидент произошёл в воскресенье, 9 марта, на перекрёстке улиц Гоголя и Черновицкой. По словам местной жительницы, она переходила дорогу в положенном месте, а затем водитель автобуса № 30 «протаранил» двух женщин, в том числе автора поста.
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