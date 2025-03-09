Рязанка заявила о происшествии с автобусом на перекрёстке Гоголя

Инцидент произошёл в воскресенье, 9 марта, на перекрёстке улиц Гоголя и Черновицкой. По словам местной жительницы, она переходила дорогу в положенном месте, а затем водитель автобуса № 30 «протаранил» двух женщин, в том числе автора поста.