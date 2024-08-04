iPhone 16 выпустят в сентябре, несмотря на неготовность ИИ-функций Apple Intelligence В к...

iPhone 16 выпустят в сентябре, несмотря на неготовность ИИ-функций Apple IntelligenceВ конце прошлого месяца стало известно, что функции на базе искусственного интеллекта Apple Intelligence станут доступны на iOS, iPadOS и macOS Sequoia только в октябре этого года.
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