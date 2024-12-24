Левен – Берсхот – во сколько и где смотреть трансляцию матча, Чемпионат Бельгии, 27 декабря 2024

В пятницу, 27 декабря, сыграют Левен и Берсхот в рамках Чемпионата Бельгии по футболу. Winline раздает фрибет 3 000₽ рублей для ставки на этот матч ⚽⚽⚽ Начало встречи запланировано на 20:30 по московскому времени.