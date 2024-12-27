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Царьград

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Экс-хоккеист Степанов задержан за езду в нетрезвом виде без прав

Экс-хоккеист Степанов задержан за езду в нетрезвом виде без прав

Экс-хоккеист Стефан Степанов, ранее игравший за «Атлант» и «Автомобилист», был задержан ночью 19 декабря за вождение без прав и в нетрезвом состоянии.

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