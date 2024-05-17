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Петербургский дневник

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Петербургские школьники победили во Всероссийском конкурсе «Знаешь? Научи!»

Петербургские школьники победили во Всероссийском конкурсе «Знаешь? Научи!»

Церемония награждения победителей состоялась на Международной выставке-форуме «Россия» Петербургские школьники стали победителями Всероссийского конкурса детского научно-популярного видео «Знаешь? Научи!».

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