Петербургские школьники победили во Всероссийском конкурсе «Знаешь? Научи!»

Церемония награждения победителей состоялась на Международной выставке-форуме «Россия» Петербургские школьники стали победителями Всероссийского конкурса детского научно-популярного видео «Знаешь? Научи!».
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