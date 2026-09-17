Рост реальных зарплат, контроль за инфляцией и социальные приоритеты бюджета: о чем говорил Путин

Президент России Владимир Путин в четверг, 17 сентября 2026 года, провел совещание по экономическим вопросам, где обсудил динамику ВВП и общее состояние экономики, инфляцию и меры по ее снижению, приоритеты и перспективы федерального бюджета.
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