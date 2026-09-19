Популярный «китаец» из парка «За рулем»: «глюк» софта и важное предупреждение

Changan Uni-T, 1.5T (167 л. с.), Р7 Изготовитель – Changan Automobile Group, Китай Год выпуска – 2024 В эксплуатации «За рулем» – с марта 2026 года Пробег на момент отчета – 12 000 км Передние стеклоочистители кроссовера Changan Uni-T их нашего парка чудят: иногда не срабатывают при включении омывателя лобового стекла, как бы долго я ни держал рычаг нажатым.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Людям с этими отк...
- Почему не наказыв...
- РИ Еще два шоу-рума ...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым