Популярный «китаец» из парка «За рулем»: «глюк» софта и важное предупреждение

Changan Uni-T, 1.5T (167 л. с.), Р7 Изготовитель – Changan Automobile Group, Китай Год выпуска – 2024 В эксплуатации «За рулем» – с марта 2026 года Пробег на момент отчета – 12 000 км Передние стеклоочистители кроссовера Changan Uni-T их нашего парка чудят: иногда не срабатывают при включении омывателя лобового стекла, как бы долго я ни держал рычаг нажатым.