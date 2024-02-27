Суд взыскал более 580 тысяч рублей с клуба «Мутабор»

Суд взыскал более 580 тысяч рублей с ночного клуба «Мутабор» за долги по музыке Арбитражный суд Москвы взыскал с ночного клуба «Мутабор», известного благодаря «голой вечеринке» телеведущей Анастасии Ивлеевой, более 580 тысяч рублей за долги по музыкальным композициям, которые использовались на мероприятиях заведения.