Европа наказана. Газа из России через Украину больше не будет. Но есть нюанс с кнопкой

Европа наказана Киевом - поставок туда газа из России через Украину больше не будет. Не помогли увещевания премьер-министра Словакии Роберта Фицо, киевский режим пошёл ва-банк в стремлении уязвить европейцев.
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