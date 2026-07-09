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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Загитова опубликовала первый выпуск проекта «Формула льда»: «Передо мной стоит задача улучшить технику, возможно, будущего олимпийского чемпиона»

Олимпийская чемпионка Алина Загитова опубликовала первый выпуск своего нового проекта «Формула льда», в рамках которого помогает юным фигуристам.

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