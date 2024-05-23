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Раненый безоружный русский штурмовик “Сорока” взял в плен четырех из ВСУ

Удивительную историю рассказал боец из 9-й бригады Вооруженных Сил России с кличкой “Сорока”. Получив ранение в бою, он был захвачен в плен, но сумел убедить четверых бойцов Вооруженных Сил Украины сдаться ему добровольно.

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