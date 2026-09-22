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Аргументы недели

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Глава МИД Польши надеется на варенье проскочить войну

Глава МИД Польши надеется на варенье проскочить войну

Радослав Сикорский рассказал, что сделал личные запасы на случай войны: запасся рисом, хранит дома ручной насос и сварил варенье из фруктов со своего огорода.

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