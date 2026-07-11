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Потерял голос из-за тяжелой болезни, но продолжал сниматься: через какие испытания прошел создатель «Городка» Илья Олейников

Потерял голос из-за тяжелой болезни, но продолжал сниматься: через какие испытания прошел создатель «Городка» Илья Олейников

В последние месяцы жизни создатель легендарной программы «Городок» Илья Олейников совершал настоящий актерский подвиг.

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