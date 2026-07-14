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МЧС: сегодня в Ирбитском районе затопит более 100 домов, в Камышловском – более 80

МЧС: сегодня в Ирбитском районе затопит более 100 домов, в Камышловском – более 80

Гидрологическая обстановка в Свердловской области остается напряженной. В ближайшие сутки прогнозируются очень сильные дожди и ливни, а также увеличение объемов сброса воды с гидротехнических сооружений, что создает риски дальнейшего подъема уровня воды и подтопления новых территорий в отдельных муниципальных образованиях.

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