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Баштад (ATP). 2-й круг. Димитров сыграет с Боржесом, Ван де Зандшульп – с Вальехо, Навоне встретится с Травальей, Дардери – с Альтмайером

Григор Димитров обыграл Далибора Сврчину в первом круге в Баштаде. Сетка турнира здесь . Nordea Open Баштад, Швеция 13 – 19 июля 2026 ATP 250 Призовой фонд – 612 620 евро Открытые корты, грунт Второй круг.

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