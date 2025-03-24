В России появится Единый реестр нуждающихся в улучшении жилищных условий

В России появится единый цифровой реестр нуждающихся в улучшении жилищных условий. Такие поправки в понедельник, 24 марта, одобрила правительственная комиссия по законопроектной деятельности, сообщили источники редакции в кабмине.
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