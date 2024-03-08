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Проблемы с кожей обостряются весной: косметолог перечислил топ-5 процедур марта

Проблемы с кожей обостряются весной: косметолог перечислил топ-5 процедур марта

После долгой зимы коже нужен особый, деликатный уход и полноценное восстановление. Постоянные перепады температуры дома, в офисе и на улице, сухость воздуха из-за системы центрального отопления, ветер и дефицит солнечного света провоцируют множество проблем — от шелушения и высыпаний до снижения упругости.

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