Проблемы с кожей обостряются весной: косметолог перечислил топ-5 процедур марта

После долгой зимы коже нужен особый, деликатный уход и полноценное восстановление. Постоянные перепады температуры дома, в офисе и на улице, сухость воздуха из-за системы центрального отопления, ветер и дефицит солнечного света провоцируют множество проблем — от шелушения и высыпаний до снижения упругости.