Где настоящий президент? Большая часть населения уже не понимает, кто такой Путин, и кто вообще руководит страной

Медвежий уголПолитикаГде настоящий президент? Большая часть населения уже не понимает, кто такой Путин, и кто вообще руководит страной LUCKY SKORBICH Фото из открытых источников Владимир Путин является одним из самых загадочных политиков в мире.Вернуться к статье8824НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьGrandadВ Башкирии были как раз представители того "рабочего класса", который понимается Президентом в новом, расширенном смысле. В этом смысле стало значительно больше населения, входящих в т.н. "средний класс" с доходами от 17000₽ в месяц.Павел АлександровичА может кто-нибудь заметил, что с возрастом меняются личные приоритеты? Например, как молодая и бодрая А. Пугачева гоняла по гастролям и собирала стадионы. А с возрастом желание тусить сошло на нет. В.В. Путин уже столько лет находится в политике и не мудрено, что его взгляды и поведение изменились. С такой нагрузкой и не мудрено. Тут люди от простого семейного скандала перестают с головой дружить. А наша страна находится под давлением уже не одну сотню лет. И находить выходы из хреновой ситуации, сохранив лицо, тоже не просто.ВВВиктория Виктория"А с возрастом желание тусить сошло на нет. В.В. Путин уже столько лет находится в политике и не мудрено, что его взгляды и поведение изменились. С такой нагрузкой и не мудрено. " Тяжело, возраст - уйди на пенсию, так честнее будет...Павел АлександровичНе сомневайтесь - уйдет. Вряд ли, как Байден позорится будет.Валера ЮшковПоизносился буржуин.Павел АлександровичИ в качестве маразма. А вы сравнивали фотографии ВВП в начале карьеры и нынешние? Вот не сильно они похожи.Иван ЗахаваТебе не нравится Путин, так убейся об стенку - так будет честнее!Алексей Сафронов...они (сравните фотографии) и не должны "быть сильно похожи". Только в музее мадам Тюссо, восковые фигуры не стареют.Татьяна БушмелеваКак удалось определить что ездят одни и те же приторные люди? Полагаю по фото и по съёмкам? Отчего бы не привести парочку фотографий для подтверждения обвинения? Видимо потому что это фантазия тех кто ненавидит и Россию и её жителей и очень бесится если не видит нас в униженном жалком виде.... Сочувствую автору-брехуну но ради его потехи унижаться не хочу - насколько я знаю таких людей лучше оно от этого не станет, но в гордыне станет ещё злее ибо гордыня будет перерастать в манию величия без фактического основания. ===== Автору надо поднатужится и сделать что-нибудь важное и хорошее что бы иметь повод собой гордится. Впрочем зависть наверное не лечится...АлександрА ЛопатинаЭто не зависть, это проплаченная штатами или западными структурами дезинформация. Информационная война в действии. Кроме того, такие уроды, как автор этой статьи, мнят, что делают большое дело, которым можно гордиться - разваливают ненавистную Россию. Они, идиоты думают, что им потом воздастся. И ведь не знают, что первые пойдут в расход, а власть и бабло поимеют оккупанты. На всё то, чем можно гордиться в нашем понимании, им плевать, у них приоритеты сдвинуты с плюса на минус.Татьяна БушмелеваЯ с вами согласна в части оплаты и развала. Но подумайте, не каждый сможет с таким удовольствием лить грязь, хоть и за оплату. Должны быть созвучные с заданием чувства. Чувство слепой зависти тут самый подходящий "движок". Завистливый чувствует боль когда видит что-то хорошее у других - он мстит за эту боль. У некоторых до идеи фикс доходит - они кроме мести окружающим больше ничем и не способны заниматься. На это вся энергия их организма уходит. На работу мозга просто не хватает сил. О последствиях думать не могут, короче.АлександрА ЛопатинаЗнаете, Татьяна, возможно Вы и правы насчет зависти. Но чувство огребания бабла теми, кто до этого бабла охочь и у кого нет тормозов по поводу за что это бабло получать нельзя, может быть особенно велико. А может быть и то, и другое.Алексей Сафронов👏👏👏Гришаев СергейАлександр АнтоненкоПеред выборами дерьмо полезло!Валентина Старовойтова (Ставцева)Я тоже очень много езжу по стране по воинским частям. Сама. Сегодня в Мурманске, а через двое суток могу и в Чечне быть. На машине езжу. А у В.В. Путина - самолёт. Горжусь им! сё знает. Не сидит в кабинете, а ездит по всей стране и своими глазами всё видит. О каком хоть двойнике речь идёт? Чушь...ИИринаПутин не государственник ,он даже не руководитель , он самопиарщик . Нормальная власть -это которую люди не замечают ,потому что при этой власти страна "работает как часы ", а не та власть ,которая не вылезает из телевизора ,толкает бесконечные бессмысленные речи ,обещает народу то ,что и не собирается выполнять ,шастает по стране ,постоянно что-то открывая .АлександрДа,да.Валера ЮшковДа брехло у нас на троне, пахан воровской.Гришаев СергейОльга КожемякинаИрина, ты случайно не из Палаты № 6 вещаешь? Очень уж твои высеры похожи на бред умалишенных.Александр Семенов)))) похоже.ИИринаДа ,да ,в ваших методичках ,кремлеботы -тех ,кто против Путина ,надо объявлять сумасшедшими .АлександрА ЛопатинаОчень даже похоже. Фанатизм и агрессия зашкаливают.Иван ЗахаваУ тебя ПМС?Алексей СафроновМамзель-ирина, оказывается и в этом, для здравомыслящего человека бесспорном случае, то есть при обсуждении реально Великого Человека и Государственника, ты решила публично обгадиться? Уймись, черноротая-нерусь, часто ратующая за СССР вопреки здравого смысла, и закрой своё вонючее хайло хотя бы в этот раз. Не позорься, в столь однозначной ситуации о Путине.Александр КловоКто же знает правду...Владимир СоловьевКакая разница, страной управляют олигархат и криминал, все остальные, в том числе и президент работают только на них, конечно не забывают и про себяВалентина ЛОткуда такие познания?, в их стане находишься или от зависти клевещешь? Стань прокурором если всё знаешь и найди на них управу, а только бла-бла-бла каждый день.Иван ЗахаваА тебя забыли, ущербный ты наш?!Иван ЗахаваОн не может - занимается незалежностью в/на!Сергей РоссиДа никуда он не делся. Не дождетесь. Ибо он вечен. Как секвойя.M TРоссия уже многие века - не страна для людей-ее граждан, а "люди для страны" в лице ее власти! Идет односторонний процесс стрижки властью шерсти с граждан и забоя их на мясо под веселые напевы "... мы за ценой не постоим". Где запевалы те, кто сам платить цену не собираются, а народное стадо, давно утратившее навыки ответственности и гражданственности - переменить что-либо, даже не пытается. Уйди завтра Путин - на его место придет точно такой же. Причина не в путиных. Причина в тотальном оглуплении и недееспособности "великого" русского народа, которому проще умереть - скорее, вымереть! - за интересы власти, чем выстроить Систему, при которой власть будет что-то делать для народа.Юрий DedСлабоумие поста видно и без участия специалистов от Кащенко .Сергей РоссиЮрий дед пи..ой одет ! Еще в школе дразнилка была ))))Иван ЗахаваЕсли так, назови страну, где все, на твой взгляд, для народа!Алексей СафроновВы правы: про всё что угодно, а в результате будет Путин! Главное, чтоб не появились на его месте вот такие как вы "МТ".Лилианна МарченкоЧушь какая-то...Villi sherbakКомментировать этот бред нет ни какого желания. А вот представителям КПРФ тут поле целое и не паханое и есть где разгуляться где на воле товарищ Ирина и ее единомышленникам.Татьяна ЧайкаТупая статейка,тупые выводы и вопросы)))Автору совсем хреново живётся в России?Тогда добро пожаловать в США,ЕС ,там жить»зашибись»))))))Сергей РоссиКто ее туда без денег пустит ? Это Песков, Брилев и т.д там обосновались ))Валера ЮшковСкользкий какой то и всё время как бы не при делах.Александр Петров"Скользкий какой то и всё время как бы не при делах."-а может он все это и возглавляет?))Валера ЮшковИ свято считает, что рабочим разок дать по десятке и они будут счастливы, а своему эффективному менеджеру миллион в сутки положено.Александр ГоловиновТакие байки распространялись врагами России также о Петре Великом после его длительной поездки по странам Европы.Борис СосенкинИ всё обо всём и всё не о чём.Евгений РудаковПутин выдохся. Тяжело столько лет работать на спасение России, а это оборонка. Он спас Россию и за это народ благодарен ему. Но!.. спасти Россию можно было лишь отдавая капля по капле власть президента элите. Сейчас Россией управляет элита под руководством доллара. Путин уже ничего не решает, кроме помочь бабушке или ребенку инвалиду. Едиороссы вместе с Медведевым, хотите не хотите - и с Путиным, проиграли "рыжим крысам".ИИринаОТ КОГО после захвата РСФСР Путин "спас Россию "? От таких же ,как он -врагов коммунистов ?Иван ЗахаваВся работа и вся ответственность на тебя, Женек упала? Как же ты, маленький справляешься со всем этим?!Алексей СафроновЕвгений, вот и "крыса" откликнулась на твой свист😀Евгений РудаковРеволюций нам не надо. Поэтому, надо голосовать против Едросов. За кого- не знаю. Предпочтение Новым коммунистам №10, которые далеко не Зюганов, который просрал СССР. Новые коммунисты за социализм рыночный, а это то самое, что хотел Ленин - НЭП - новая экономическая политика со свободой рынка.Елена ТихомироваЕсть 2 силы Едим Россию и КПРФ , остальные партии спойлеры , которые выплывают только на выборы , чтобы оттянуть голоса за Едим Россию. За кого вы, выбирать вам.Андрей ПавловЕдрисню надо из власти убирать.Алексей Сафронов...а у кота фамилия Павлов?ЛЮДМИЛАурод, писавший эту статью.... взял и обосрал президента...мягче сказать не могу...человек за 20 лет правления столько сделал для страны !!! низкий ему поклон....но иуды...живущие в РОССИИ и работающие на запад за бабло сеют смуту......поливают помоями все добрые начинания президента.....дали свободу слова всякой мрази----демократия хренова.. в СССР из тюрем бы не вылазили ---диссиденты западники....Сергей РоссиRRRusik RusikА зачем их в тюрьму сажать, их как клопов давить надо. Может тогда и врагов России чуть меньше будет.Алексей СафроновВерно сказали!!!ВЛАДИМИР КУБРЯКТолько уроды могут сеять смуту в народе,надеясь найти себе подобных.Сгиньте-нечесть!АлександрА ЛопатинаДа пять (или больше, точно не помню) лярдов западных денег, влитых в интернет ресурсы рунета, породило огромное количество разных русофобских фейков, цель которых - развал и разложение России. Вот и стараются нечисти!Сергей Россинечисть пиши, с печки брякАлексей СафроновВсё 20 лет тужатся твари, но ...слабо ссать против ветра, а уж тем более против Путина.Natalia ZosimovaДрянная статья. Все притянуто за уши.АлександрА ЛопатинаПо-моему статейка тянет на обвинение в дезинформации по ч. 1 ст. 15.3 Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 149-ФЗ "Об информации, информационных технологиях и о защите информации". Автор желает быть привлеченным к суду? Попутного ему в этом ветра!Сергей ФедотовНо это же ненормально когда президенту, лично приходится решать кучу проблем обычных граждан. А его помощники, министры, губернаторы, чиновники на местах для чего? Ну решил один раз, показал как надо, дал нагоняй. Он что, за столько лет так и не смог заставить работать местные власти? Выходит, что не смог.НШНина ШалеваЧто сейчас творится в мире, то тут всем приходится работать засучив рукава. Наш Президент по натуре трудоголик, а такие работяги перепроверяют все дела сами. Вот такой у гас Президент Владимир Путин. Простой пример, кто занимался собственным бизнесом, тот всегда проверяет все, любые мелочи. А у Владимира Путина вся страна перед ним! Слава Путину ВВ!!!Сергей ФедотовБизнес всякий бывает. Тот кто занимался бизнесом и не прогорел не лез во все мелочи. Он выстраивал систему управления и добивался, чтоб работало каждое звено. Бизнесмен, которому приходилось лично влезать в каждую бочку или разорялся или еле-еле выживал. Потому, что не умел руководить. Назовёте хоть одну реформу при Путине, которая б достигла своих целей, доведена до конца, выполнена успешно? Хоть один путинский нацпроект назовёте, который выполнен на 100%. А его Указы? Есть хоть один пакет майских указов, выполненный по всем пунктам? Сколько раз Путин громогласно объявлял борьбу с бедностью? Хоть в одной схватке победил? Зато как красиво и убедительно говорит. Правда говорильней всё дело и заканчивается. Он даже выполнение своих распоряжений и указов не в состоянии проконтролировать и добиться их исполнения.СергейБред бредянский, пардон пропиндосовский.Николай ЗайчиковКто бы не разъезжал бы но в России с каждым годом народу живется все тяжелее и тяжелееRRRusik RusikА ты на Украину приедь поживы под пиндосов КимНиколай ЗайчиковНа украину лучше ты со своим латинским шрифтом вали , ты там как раз подойдешь по всем статьямНиколай ЗайчиковКстати ты с латинским ником , ПРИЕДЬ в русском языке такого слова нет . Ты бы прежде чем в российских соц. сетях ошиваться научился бы по-русски бы изъясняться .Алексей СафроновЭтот заяц-засранец, уже там и давно лижет жопу Бандере.Николай ЗайчиковТы придурок , ты всех воров и жуликов в России уже облизал . Ты даже не засранец , а самый настоящий УРОДПетр ШипиловКто бы там не был в закулисье, но мы уже в беде с таким деятелем. Просто вымираем.Алексей Сафроновжаль Петя, хоть "умираете", однако всё ещё "шипилявите"😭Александр ДенисовА король-то, голый!Гришаев СергейАлексей СафроновА Денис, на полу повис?Алексей СафроновПодводя итоги, словоблудия автора о Президенте Путине, к общей картине человеческих качеств Владимира Владимировича, можно уверенно добавить: Если Человек гениален, то он ГЕНИАЛЕН во всём!НШНина ШалеваНу вот чего лишний раз мотают нерву нашему Президенту Путину? Нормально работает, весь в делах!!! Весь мир находится в черт знает в чем, пандемия, весь мир стоит на ушах. А у нас все спокойно. Наша Президент Владимир Путин работает, как обычно в ритме трудоголика. У нашего Путина забот полон рот, нескончаемая работа, ка у всех гениальных людей!!!НШНина ШалеваНу что же такое, обязательно какая то пакость напишет полную фигню про своего, нашего Владимира Путина. Тьфу на эту статью и автора!НШНина ШалеваВсе мало шакалам, все мало, обязательно найдутся стервецы, опорочат и Родину, народ и Президента!NWnovichokspb waismanНе прикажешь каждому, и такому автору, НЕ БЫТЬ ИДИОТОМ...!!!Алексей СафроновВы прав! Похоже Некрасов про примерно таких сказал: "Поэтом можешь ты не быть", но дибилом быть обязан!Николай ЗайчиковЛизун , чья бы мычала , а твоя бы молчала . Лижи молча и будь доволен .Лариса ШемисоваА он и есть настоящий, мельтешить уже незачем.Лариса ГолубицкаяВсё правильно!!!!!!Комментировать
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