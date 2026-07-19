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ВС РФ поразили ВПК и логистику в Киеве и порту Южный — сводка Минобороны на 19 июля

ВС РФ поразили ВПК и логистику в Киеве и порту Южный — сводка Минобороны на 19 июля

Армия России нанесла массированный удар по предприятиям ВПК и логистическим центрам в Киеве и Киевской области, по объектам инфраструктуры порта Южный.

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