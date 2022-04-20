Дерби ЦСКА — «Спартак»: главный нерв весны

ЦСКА и «Спартак» сыграют в 1/4 финала БЕТСИТИ Кубка России Жан-Филипп Гбамен и Александр Соболев: кто победит сегодня? Фото Александр Федоров, «СЭ» Сегодня в четвертьфинале БЕТСИТИ Кубка России армейцы примут красно-белых.
Популярные статьи
- ТОТО. ЧЕМПИОНАТ РОССИИ ПО ФУТБОЛУ сезон 21/22. Двадцать пятый тур!
- Провал «Барселоны», «Реалу» нужно 7 очков для титула, ЦСКА повел в серии с «Металлургом», Роналду и Джорджина потеряли новорожденного сына, скандал с Пике и другие новости
- «Барселона» вылетела из Лиги Европы, ЦСКА в финале Кубка Гагарина, Украина вместо России на ЧМ по волейболу, Федерация шахмат России в Азии и другие новости утра
Свежие комментарии