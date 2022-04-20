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Дерби ЦСКА — «Спартак»: главный нерв весны

Дерби ЦСКА — «Спартак»: главный нерв весны

ЦСКА и «Спартак» сыграют в 1/4 финала БЕТСИТИ Кубка России Жан-Филипп Гбамен и Александр Соболев: кто победит сегодня? Фото Александр Федоров, «СЭ» Сегодня в четвертьфинале БЕТСИТИ Кубка России армейцы примут красно-белых.

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