Где купить бензин и дизель по 100 рублей в Крыму 5 октября: адреса АЗС

Сегодня, 5 октября с 8:00 до 10:00 бензин и дизель по — 100 руб./литр в свободной продаже в Крыму на следующих АЗС (ИНФОРМАЦИЯ ОБНОВЛЯЕТСЯ): Симферополь АТАН АЗС-4 — ул.
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