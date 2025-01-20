Психиатр Костюк: даже короткий дневной сон способен улучшить концентрацию

Достаточно поспать 15-20 минут Даже короткий дневной сон на 15–20 минут может значительно повысить уровень энергии и улучшить концентрацию внимания, рассказал РИА Новости главный психиатр Москвы, главный врач психиатрической клинической больницы № 1 имени Алексеева Георгий Костюк.
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