Британия отреагировала на угрозы Ирана в адрес американских баз

Британия утверждает, что «готова защищаться» после угроз со стороны Ирана в адрес американских баз. Корпус стражей исламской революции (КСИР) утверждает, что база на юго-западе Англии использовалась США для нанесения бомбовых ударов по Ирану, что делает её «законной целью».