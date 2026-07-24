Наш потерянный мир
ГлавнаяНовые темы
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Наш потерянный мир

34 561 подписчик

Британия отреагировала на угрозы Ирана в адрес американских баз

Британия отреагировала на угрозы Ирана в адрес американских баз

Британия утверждает, что «готова защищаться» после угроз со стороны Ирана в адрес американских баз. Корпус стражей исламской революции (КСИР) утверждает, что база на юго-западе Англии использовалась США для нанесения бомбовых ударов по Ирану, что делает её «законной целью».

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии