Британия отреагировала на угрозы Ирана в адрес американских баз

Британия утверждает, что «готова защищаться» после угроз со стороны Ирана в адрес американских баз. Корпус стражей исламской революции (КСИР) утверждает, что база на юго-западе Англии использовалась США для нанесения бомбовых ударов по Ирану, что делает её «законной целью».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии