Неспешный разговор
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Неспешный разговор

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Белый дом: Из-за Путина в США выросли цены на яйца

Белый дом: Из-за Путина в США выросли цены на яйца

 Granderator   Брифинг пресс-​секретаря Карин Жан-​Пьер от 14.12.2023 года. США, Белый дом. Цитата: Q (журналист): Спасибо, Карин.

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Комментарии
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Гарий Щерба
Просто  ТОШНО СЛУШАТЬ  НЕДОНОСКОВ , в  ПОДАРОЖАНИИ  ЕДЫ в  США , ВИНОВАТ.ВВП... Этим  ГНИДАМ САМИМ  то  ВЕРИТСА  в такую Х....Ю ...????
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21 час.
Александр Гранков
Смотрите там, не надорвитесь при работе над своими легкими недостатками. Побольше передышек американскому от них.
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2 час.

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