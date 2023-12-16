Granderator Брифинг пресс-секретаря Карин Жан-Пьер от 14.12.2023 года. США, Белый дом. Цитата: Q (журналист): Спасибо, Карин.
Белый дом: Из-за Путина в США выросли цены на яйца
Комментарии
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Гарий Щерба
Просто ТОШНО СЛУШАТЬ НЕДОНОСКОВ , в ПОДАРОЖАНИИ ЕДЫ в США , ВИНОВАТ.ВВП... Этим ГНИДАМ САМИМ то ВЕРИТСА в такую Х....Ю ...????
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21 час.
Александр Гранков
Смотрите там, не надорвитесь при работе над своими легкими недостатками. Побольше передышек американскому от них.
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2 час.
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