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ДоброFON перечислил 852 200 рублей на пятилетие совместной акции «Салават Юлаева» и фонда «Подарок Ангелу»

На прошедшей неделе в FONBET Чемпионат КХЛ состоялся матч с особенным подтекстом. Встреча «Салавата Юлаева» и «Сибири» была приурочена ко Всемирному дню поддержки людей с церебральным параличом, который ежегодно отмечают в первую среду октября.

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