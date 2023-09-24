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Юки Цунода: «Попадание в очки – возможная и вполне реалистичная цель»

Пилот «Альфа Таури» Юки Цунода рассказал о целях на предстоящий Гран-при Японии. Цунода начнет предстоящую гонку с 9-й позиции и признал, что постарается закончить заезд в очковой зоне.

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