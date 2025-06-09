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В центре Владивостока «японец» сбил ребенка на велосипеде

В центре Владивостока «японец» сбил ребенка на велосипеде

Автоавария с участием ребенка произошла во Владивостоке на Светланской, 161. Подросток на велосипеде попал под колеса Toyota Aqua, в результате чего ему понадобилась медицинская помощь, сообщает PRIMPRESS.

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