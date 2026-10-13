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Аргументы и Факты

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Навроцкий заявил, что поляков пугают войной по политическим причинам

Навроцкий заявил, что поляков пугают войной по политическим причинам

Президент Польши Кароль Навроцкий выступил с заявлением, что граждан страны пугают войной для достижения политических целей, передает Rzeczpospolita.

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