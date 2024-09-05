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Китайское кино и японская литература: эксперт МТС Медиа на ВЭФ рассказал о современных тенденциях в индустрии контента

Китайское кино и японская литература: эксперт МТС Медиа на ВЭФ рассказал о современных тенденциях в индустрии контента

В рамках IX Восточного экономического форума прошла сессия «Дистрибуция контента на рынке АТР: адаптация стратегий и новые партнерства», посвященная вопросам сотрудничества и взаимного внедрения различного контента в культуры двух стран.

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