Китайское кино и японская литература: эксперт МТС Медиа на ВЭФ рассказал о современных тенденциях в индустрии контента

В рамках IX Восточного экономического форума прошла сессия «Дистрибуция контента на рынке АТР: адаптация стратегий и новые партнерства», посвященная вопросам сотрудничества и взаимного внедрения различного контента в культуры двух стран.
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